Бестемьянова: фигуристка Муравьева показала роскошный тройной аксель на чемпионате России

Спортсменка заняла второе место, уступив Аделии Петросян

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Занявшая второе место на чемпионате России по фигурному катанию Софья Муравьева показала роскошный тройной аксель. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Чемпионкой России по итогам турнира в женском одиночном катании стала Аделия Петросян. По итогам двух программ она набрала 246,53 балла (79,06 за короткую программу + 167,47 за произвольную программу). Муравьева получила 239,40 балла (78,33 + 161,07). Третьей стала Камила Валиева (237,99; 81,85 + 156,14).

"Муравьева каталась абсолютно фантастически с роскошным тройным акселем. Петросян выиграла абсолютно заслуженно: три четверных прыжка, один из которых был сорван, но это был четвертной флип - очень сложный прыжок. И она очень хороша", - сказала Бестемьянова.

Специалист также высказала мнение о выступлении олимпийской чемпионки в командном турнире Валиевой. "К сожалению, ей не удался четверной тулуп, поэтому она заняла лишь третье место. Но есть надежда - мы видим, что у нее роскошный высокий прыжок", - отметила Бестемьянова.