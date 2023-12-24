Хоккеист "Ванкувера" Кузьменко оформил дубль после пропуска двух игр по решению тренера

Его команда обыграла "Сан-Хосе" со счетом 7:4

ТАСС, 24 декабря. "Ванкувер" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Андрей Кузьменко (2-я, 7-я минуты), Нильс Аман (27), Сэм Лафферти (29), Дакота Джошуа (40), Пьюс Зутер (56) и Куинн Хьюз (60), у гостей отличились Маркус Гранлунд (14), Томаш Гертл (17), Фабиан Зеттерлунд (32) и Джейкоб Макдональд (54).

Кузьменко забросил седьмую и восьмую шайбы в текущем сезоне, предыдущие две игры он пропустил по решению тренера. Точным пасом в составе "Ванкувера" также отметился форвард Илья Михеев.

"Ванкувер" занимает 1-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 49 очков в 35 матчах, "Сан-Хосе" идет последним с 21 очком в 34 встречах. В следующем матче "Ванкувер" 29 декабря примет "Филадельфию", "Сан-Хосе" днем ранее в гостях сыграет с "Лос-Анджелесом".

"Колорадо" дома победил "Аризону" (4:1), форвард хозяев Валерий Ничушкин забросил победную шайбу, которая стала для него 16-й в сезоне, голкипер победителей Александр Георгиев отразил 24 броска из 25.