В "Салавате Юлаеве" допустили проведение обменов до закрытия трансферного окна КХЛ

Трансферное окно закроется 28 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уфимский "Салават Юлаев" может совершить обмены до закрытия трансферного окна в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

Трансферное окно в КХЛ закроется 28 декабря.

"Обмены возможны, - сказал Баширов. - Игры могут повлиять на наши какие-то эмоциональные решения, мы ведем переговоры по обменам игроков, значимых для команды, но пока не приняли окончательного решения".

"Считаем, что состав у нас укомплектован. Есть вопросы по некоторым игрокам, их агенты считают, что они задействованы не в полной мере, как они предполагали. Мы считаем, что у команды есть четкая задача на сезон, все делается для ее выполнения".

В прошлом сезоне "Салават Юлаев" уступил в первом раунде Кубка Гагарина "Адмиралу" со счетом 2-4.

"Я не перестаю ссылаться на негативный опыт прошлого плей-офф. Мы понимали, что лучше нам в межсезонье взять игроков, которые помогут нам в плей-офф, нежели искать перед закрытием трансферного окна. У нас были, как оказалось, слабые места в серии с "Адмиралом". Не было той прослойки игроков, достаточно взрослых, которые могли бы в ключевых моментах принимать правильные решения. В сегодняшней команде такие игроки есть. Надеемся, что это поможет нам в решении поставленных задач", - сказал Баширов.