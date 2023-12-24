Гуменник пропустил церемонию награждения на чемпионате России по медицинским показаниям

Спортсмен занял третье место на чемпионате страны по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник не смог принять участие в церемонии награждения призеров турнира по медицинским показаниям. Об этом было объявлено во время церемонии.

Соревнования у мужчин завершились 22 декабря. Гуменник по итогам двух программ набрал 292,42 балла. Победителем стал Евгений Семененко (294,75), второе место занял Владислав Дикиджи (293,74).

Гуменнику 21 год, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года, серебряным призером юниорского финала Гран-при (2018). Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, в прошлом сезоне спортсмен стал победителем финала Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны.