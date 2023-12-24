Федерация фигурного катания назвала чемпионат России в Челябинске эталонным

Турнир проходил с 21 по 24 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) признал чемпионат страны в Челябинске эталонным. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

"Мы с утра проводили исполком федерации. Все единогласно заявили, что это эталонное проведение чемпионата страны, - сказал Сихарулидзе. - Такие формулировки у нас были впервые. Хотим поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого чемпионата. Он был успешным, ярким, теплым. Все с восторгом говорят, как прошли эти дни в Челябинске".

"Интрига была во всех видах программы, в танцах была настоящая борьба. После короткой программы были одни лидеры, потом ситуация поменялась. В парном катании фантастическая борьба. У женщин - загляденье. И у мужчин мощная борьба за всю десятку, и разрыв в баллах маленький. Общий уровень спортсменов поднялся, они реально прогрессировали. Молодые врываются в спорт и отгрызают свое", - добавил он.

И. о. президента ФФККР отметил, что судьи хорошо отработали турнир. "Судьи невероятно объективно судили чемпионат. Я сегодня выразил им благодарность за такую работу", - сказал Сихарулидзе.

Чемпионат России в Челябинске проходил с 21 по 24 декабря. В женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян, в мужском - Евгений Семененко. Александра Степанова и Иван Букин первенствовали в танцах на льду, а в соревновании спортивных пар золотые медали достались Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.