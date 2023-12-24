Текслер заявил, что Тутберидзе в марте проведет мастер-класс для детей в Челябинске

В Челябинской области построят еще один каток для занятий фигурным катанием

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе проведет мастер-класс для юных фигуристов в Челябинске в марте 2024 года. Об этом журналистам сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Договорились, что в марте Этери Георгиевна [Тутберидзе] проведет мастер-класс для наших деток, - сказал Текслер. - Тренеры - основная история, и мы обсуждали с [и. о. президента Федерации фигурного катания на коньках России] Антоном Сихарулидзе, как нам усилить работу по тренерам. Мы решили сделать еще один каток для фигуристов - тяни-толкай между фигуристами и хоккеистами известен всем. Будем развивать фигурное катание".

С 21 по 24 декабря в Челябинске проходит чемпионат России. Соревновательная часть турнира завершилась, в воскресенье пройдет гала-представление.