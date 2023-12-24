Костомаров, Крюков, Ягудин представили свои олимпийские медали на Аллее славы на ВДНХ

На Аллее славы также представлены награды Елены Вяльбе, Максима Чудова, Вика Уайлда, Максима Бурова, Руслана Захарова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Роман Костомаров, Светлана Ишмуратова, Никита Крюков, Алексей Ягудин, Анна Богалий выставили свои золотые медали на всеобщее обозрение на Аллее славы зимних видов спорта на ВДНХ, открытие которой состоялось в воскресенье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На Аллее славы также представлены награды Елены Вяльбе, Максима Чудова, Вика Уайлда, Максима Бурова, Руслана Захарова.

Участники церемонии оставили свои медали на личных стендах.

Аллея славы стала второй в рамках проекта общества "Знание". Первая была посвящена единоборствам, всего планируется открыть семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов. Последняя будет открыта 7 февраля, она будет посвящена десятилетию Олимпиады в Сочи.