24 декабря, 09:30
Международная выставка-форум "Россия"

Костомаров, Крюков, Ягудин представили свои олимпийские медали на Аллее славы на ВДНХ

На Аллее славы также представлены награды Елены Вяльбе, Максима Чудова, Вика Уайлда, Максима Бурова, Руслана Захарова

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Роман Костомаров, Светлана Ишмуратова, Никита Крюков, Алексей Ягудин, Анна Богалий выставили свои золотые медали на всеобщее обозрение на Аллее славы зимних видов спорта на ВДНХ, открытие которой состоялось в воскресенье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На Аллее славы также представлены награды Елены Вяльбе, Максима Чудова, Вика Уайлда, Максима Бурова, Руслана Захарова.

Участники церемонии оставили свои медали на личных стендах.

Аллея славы стала второй в рамках проекта общества "Знание". Первая была посвящена единоборствам, всего планируется открыть семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов. Последняя будет открыта 7 февраля, она будет посвящена десятилетию Олимпиады в Сочи. 

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаКостомаров, Роман СергеевичМеждународная выставка-форум "Россия"