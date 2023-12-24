Костомаров считает, что Аллея славы на ВДНХ вдохновит новых спортсменов на победы

В воскресенье российские спортсмены представили свои олимпийские медали на Аллее славы

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Аллея славы зимних видов спорта на ВДНХ вдохновит новых спортсменов на победы. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Роман Костомаров во время церемонии открытия новой экспозиции российского общества "Знание".

Костомаров стал одним из спортсменов, выставивших свои олимпийские медали на всеобщее обозрение.

"Спасибо, друзья. Сегодня действительно такое знаковое событие - мы отрываем частичку своего сердца, души, чтобы вдохновлять новые поколения на большие-большие победы. Потому что наша страна Россия всегда была на передовых позициях, побеждала, показывала наивысшие результаты. Это замечательная аллея, сделанная организаторами, думаю, что она будет вдохновлять многих. У всех будет возможность пройтись, сфотографироваться с медалями, которые были добыты нашим трудом и нашей страной. Всех с наступающим Новым годом", - сказал Костомаров.

Аллея славы стала второй в рамках проекта общества "Знание". Первая была посвящена единоборствам, всего планируется открыть семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов. Последняя будет открыта 7 февраля, она будет посвящена десятилетию Олимпиады в Сочи.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Это мероприятие - первое событие подобного масштаба с советских времен. Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.