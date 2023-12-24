Лыжник Большунов одержал 12-ю победу подряд на Кубке России

Олимпийский чемпион победил в скиатлоне на этапе в Кирово-Чепецке

ТАСС, 24 декабря. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования прошли в Кирово-Чепецке.

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 13 минут 13,1 секунды. Эта победа стала для него 12-й подряд на этапах Кубка России. Второе место занял Илья Семиков (отставание - 4,9 секунды), третье - Савелий Коростелев (+7,7).

В женском скиатлоне победила Анастасия Кулешова, преодолевшая 15 км за 41 минуту 43,4 секунды. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала второй (+57,7). Третье место заняла Лидия Горбунова (+1.22,2).

Следующий этап Кубка России пройдет в Казани с 11 по 14 января.

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.