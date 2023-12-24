СМИ: "Спартак" заинтересован в подписании контракта с футболистом Гравийоном

По информации газеты L'Equipe, московский клуб рассчитывает приобрести защитника на правах свободного агента

ТАСС, 24 декабря. Московский футбольный клуб "Спартак" предпринял шаги для подписания контракта с защитником турецкого "Адана Демирспор" Эндрю Гравийоном. Об этом сообщила газета L'Equipe.

По информации источника, футболист через своих адвокатов отправил турецкой команде сообщение о расторжении контракта из-за невыплаты зарплаты. "Спартак" заинтересован в подписании игрока в статусе свободного агента.

Гравийону 25 лет, ранее он выступал за французские "Реймс" и "Лорьян", итальянские "Торино", "Интер", "Сассуоло", "Пескару", "Беневенто" и "Асколи". В составе молодежной команды "Интера" он выигрывал чемпионат и Кубок Италии. На счету футболиста 15 матчей и 2 гола за сборную Гваделупы.

"Спартак" после 18 туров набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.