Валиева исполнила показательный номер под музыку из сериала "Слово пацана"

Фигуристка выступила на гала-представлении в рамках чемпионата России

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева представила свой новый показательный номер под песню из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" на гала-представлении чемпионата России в Челябинске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В начале ее выступления прозвучало несколько композиций - фигуристка перебирала в плейлисте композиции Jony "Комета", "Моя Мишель" - "Зима в сердце" и "Альянс" - "На заре", в итоге остановилась на песне "Пыяла" группы АИГЕЛ на татарском языке, под которую исполнила основную часть номера.

Валиева стала бронзовым призером турнира.