"Подарили новогоднее настроение". Фигуристы показали шоу-номера на чемпионате России

Показательные номера показали шесть лучших спортсменов по итогам соревнований одиночниц, пять одиночников и по четыре спортивные пары и танцевальных дуэта

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию завершился показательными выступлениями. Соревнования проходили в Челябинске.

Свои показательные номера показали шесть лучших спортсменов по итогам соревнований одиночниц, пять одиночников и по четыре спортивные пары и танцевальных дуэта. Открывала программу приглашенная спортсменка Ксения Таланова, победительница Кубка Челябинской области. Она выступала под композицию Ninja Максима Родригеса. Затем на лед вышел Даниил Самсонов в образе главного героя компьютерной игры Super Mario.

В первом отделении многие фигуристы показывали номера под песни российских исполнителей. Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев показал программу под песню группы "Кватро" "На бис", бронзовый призер в мужском турнире Петр Гуменник, который пропустил церемонию награждения по медицинским показаниям, катался под "Зиму" Эдуарда Хиля, Анна Фролова показала трогательный номер под песню "Шопен" Елены Ваенги. Новогоднее настроение любителям фигурного катания подарила Ксения Синицына, вышедшая на лед с лыжами в руках и белой шапке под песню из мультфильма "Трое из Простоквашино", а танцоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин выступили под песню Полины Гагариной "Миллион голосов", они вышли на лед, взяв в руки глобус. Первое отделение завершилось выступлением местной команды по синхронному фигурному катанию "Звезда", во время их выступления звучали композиции Eleanor Rigby в исполнении Мэгги Макклюр и Butterflies and Hurricanes группы Muse.

Валиева каталась под песню из "Слова пацана", Мишина и Галлямов признались в любви Челябинску

Во втором отделении выступали исключительно победители и призеры чемпионата России. Одной из первых вышла олимпийская чемпионка Камила Валиева, занявшая на турнире в Челябинске третье место. Она появилась в белых наушниках, которые сняла по ходу выступления, и каталась под песни "Комета" Jony, "Зима в сердце" от группы "Моя Мишель", "На Заре" группы "Альянс", однако большую часть ее проката звучала композиция "Пыяла" группы Аигел из сериала "Слово пацана". Зрители были в восторге от показательного номера олимпийской чемпионки и кинули ей на лед большое количество цветов и игрушек. Валиева ушла со льда с большим розовым единорогом.

Серебряные призеры в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вышли в костюмах, напоминающих персонажей фильмов о "Бэтмене". Бойкова появилась в костюме женщины-кошки, а на рубашке Козловского можно было увидеть черных летучих мышей. Серебряный призер в мужском одиночном катании Владислав Дикиджи исполнил номер под песню Lord and Master бельгийского исполнителя Apashe, а занявшая второе место у женщин Софья Муравьева каталась под мелодию из классического балета "Лебединое озеро".

Необычный номер получился у олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые стали лучшими в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России. Они вышли на лед в белых майках с надписью "Я люблю Челябинск" и выступили под песню об этом городе. Победитель соревнований в мужском одиночном катании Евгений Семененко некоторое время выступал один под песню Phantom китайской группы Way V, однако по ходу программы к нему присоединилась новая чемпионка страны Аделия Петросян, и некоторое время они синхронно катались. Петросян затем показала свой одиночный номер под песню Ваенги "Снег", а последними вышли Александра Степанова и Иван Букин, которые исполнили танец под песню Dog days are over от группы Florence and The Machine.

В конце все фигуристы вышли на лед на общий поклон, после чего Степанова и Букин от лица спортсменов поздравили всех с Новым годом. "Спасибо за вашу поддержку, это было невероятно. От всей большой спортивной семьи мы хотим вас поздравить с наступающим Новым годом", - сказал Букин.

"Спасибо за организацию этого турнира и невероятно теплый прием. С наступающим Новым годом, пусть каждый ваш день будет лучше предыдущего, и мы очень надеемся, что подарили вам удовольствие и новогоднее настроение", - добавила Степанова.