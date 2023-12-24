Капризова признали первой звездой недели в НХЛ

Форвард "Миннесоты" набрал семь очков в четырех матчах

ТАСС, 24 декабря. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин в четырех матчах забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи. Форвард дважды отличился в овертайме и стал рекордсменом клуба по этому показателю (8 голов).

Второй звездой недели признан шведский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанежад, который набрал 7 очков (4 шайбы + 3 передачи) в трех матчах.

Третьей звездой признали американского форварда "Детройта" Патрика Кейна, на счету которого 8 очков (4+4) по итогам четырех игр.