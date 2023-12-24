Теннисисты Андреева, Медведев и Рублев выиграли выставочный турнир в ОАЭ

Спортсмены выступали в команде "Орлы"

ТАСС, 24 декабря. Российские теннисисты Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублев стали победителями выставочного командного турнира World Tennis League. Финал соревнований прошел в воскресенье в Абу-Даби.

Россияне выступали в команде "Орлы" вместе с победительницей Открытого чемпионата Австралии 2020 года американкой Софией Кенин, родившейся в Москве. В финале они с общим счетом 29:26 обыграли команду "Коршуны", в состав которой входили действующая победительница Открытого чемпионата Австралии и бывшая первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, испанка Паула Бадоса, финалист двух турниров Большого шлема грек Стефанос Циципас, болгарин Григор Димитров и Ллойд-Джордж Харрис из ЮАР.

Матчи проводились на покрытии "хард" и состояли из пяти игр по одному сету каждая - в мужском и женском одиночных разрядах, в мужском и женском парных разрядах, в смешанном парном разряде. Итоговый счет складывался из количества выигранных геймов. Медведев в паре с Андреевой уступил Циципасу и Бадосе со счетом 6:7 (5:7), Андреева в паре с Кенин победила Соболенко и Бадосу (7:5), отыграв три сетбола. Медведев и Рублев обыграли Димитрова и Харриса (6:3), Кенин победила Соболенко (6:4). В последней игре Рублев уступил Димитрову (4:7), но набрал достаточное количество очков для итоговой победы.

На турнире выступали еще две команды. В состав команды "Соколы" входили победительница Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина из Казахстана, румынка Сорана Кырстя, американец Тэйлор Фритц и Сумит Нагал из Индии. По ходу турнира Рыбакина снялась с соревнований, ее заменила россиянка Вера Звонарева. За команду "Ястребы" выступала первая ракетка мира и победительница четырех турниров Большого шлема Ига Свёнтек из Польши, француженка Каролин Гарсия, поляк Хуберт Хуркач и трехкратный финалист турниров Большого шлема норвежец Каспер Рууд. По регламенту турнира все четыре команды играли друг с другом на групповом этапе, две сборные, набравшие наибольшее количество очков, вышли в финал.

Соревнования World Tennis League прошли во второй раз. В 2022 году турнир проводился в Дубае, его выиграла команда, за которую выступали россиянка Анастасия Павлюченкова, Рыбакина, победитель Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим и олимпийский чемпион Александр Зверев из Германии.

В 2022 году Международная теннисная федерация (ITF) из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах - в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. При этом ITF рекомендовала допускать россиян и белорусов к соревнованиям как индивидуальных спортсменов. Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) последовали этой рекомендации, спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнирах под эгидами этих организаций в нейтральном статусе.

О российских теннисистах

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 14 турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Андреевой 16 лет, она занимает 57-е место в рейтинге WTA. В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.