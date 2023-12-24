Янчук назвал прекрасной победу российских теннисистов на выставочном турнире в ОАЭ

Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева выступали в команде "Орлы" вместе с американкой Софией Кенин, родившейся в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева одержали прекрасную победу на выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Россияне выступали в команде "Орлы" вместе с победительницей Открытого чемпионата Австралии 2020 года американкой Софией Кенин, родившейся в Москве. В финале они с общим счетом 29:26 обыграли команду "Коршуны", в состав которой входили действующая победительница Открытого чемпионата Австралии и бывшая первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, испанка Паула Бадоса, финалист двух турниров Большого шлема грек Стефанос Циципас, болгарин Григор Димитров и Ллойд-Джордж Харрис из ЮАР.

"Это очень позитивное мероприятие, здорово, что в нем приняло участие так много российских игроков. Несмотря на то что турнир носил не только спортивный, но и развлекательный характер, все равно прекрасно, что наши теннисисты одержали победу, тем более что в других командных турнирах мы не участвуем. Получилась пропаганда российского тенниса в мире, и это очень хорошо. Было много красивых ударов, игры на публику, но и без спортивной борьбы не обошлось, так что пусть это соревнование и дальше продолжается", - сказал Янчук.

Соревнования World Tennis League прошли во второй раз. В 2022 году турнир проводился в Дубае, его выиграла команда, за которую выступали россиянка Анастасия Павлюченкова, Елена Рыбакина из Казахстана, победитель Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим и олимпийский чемпион Александр Зверев из Германии.

В 2022 году Международная теннисная федерация (ITF) из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах - в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. При этом ITF рекомендовала допускать россиян и белорусов к соревнованиям как индивидуальных спортсменов. Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) последовали этой рекомендации, спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнирах под эгидами этих организаций в нейтральном статусе.