Чудов отметил, что российские патроны для биатлона уступают иностранным

Патроны не дают необходимой кучности, отметил трехкратный чемпион мира

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ведущие российские биатлонисты столкнулись с дефицитом патронов, потому что отечественные производители пока не готовы предоставить сопоставимую по качеству продукцию. Об этом ТАСС рассказал трехкратный чемпион мира, глава Федерации биатлона Башкортостана Максим Чудов.

В нынешнем сезоне несколько ведущих российских биатлонистов обратили внимание на повышение стоимости и дефицит иностранных патронов, потому что они производятся в Европе.

"В сборной многие имеют зарубежные винтовки, для которых наш патрон не совсем подходит - не дает необходимой кучности, - сказал Чудов. - Но это вопрос времени, понятно, что это нужно было делать намного раньше. Если у нас будет лучше, то, конечно, будем со своим выступать, но к этому надо прийти".

"В целом всегда был дефицит патронов, но и сейчас справляемся - по определенным каналам все равно они поставляются, пусть и не в таком большом объеме. Пока запасы есть. Насколько их хватит, пока непонятно", - отметил он.