Карту болельщика для посещения игр РПЛ оформили более 1,5 млн человек

С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на матчи чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Карту болельщика, необходимую для посещения матчей Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), по состоянию на декабрь 2023 года оформили 1,588 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Отмечается, что 275,5 тыс. карт болельщика выданы детям до 14 лет. В первой части сезона-2023/24 оформлено более 621 тыс. карт болельщика.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на портале "Госуслуги" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.