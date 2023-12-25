Смагин: Непомнящий поборется за победу на чемпионате мира по рапиду и блицу

Турнир пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские шахматисты Ян Непомнящий, Владислав Артемьев и Даниил Дубов будут претендентами на победу на чемпионате мира по рапиду и блицу, однако главным фаворитом является действующий чемпион в обеих дисциплинах норвежец Магнус Карлсен. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Очень интересный будет турнир, он пройдет в замечательном месте, туда приедет много сильных гроссмейстеров со всего мира. Если говорить о шансах наших шахматистов, то, конечно, наши надежды связаны с Яном Непомнящим, Владиславом Артемьевым и Даниилом Дубовым, который уже выигрывал турнир по рапиду, я думаю, они поборются за победу. Наверное, главным фаворитом будет, как и всегда, Магнус Карлсен, он хоть уже и не так хорош в классике, но в быстрых шахматах и блице у него все в порядке", - сказал Смагин.

"Если говорить о женском турнире, то здесь многое будет зависеть от настроения в конкретный момент времени. У нас есть сильные шахматистки, это и Александра Горячкина, и Екатерина Лагно, и Полина Шувалова, но каждой из участниц, не только из России, нужно немного удачи. Турнир имеет свою специфику, иной раз, бывает, все правильно делаешь, а выиграть не получается", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Самарканде.