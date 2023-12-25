Камил Гаджиев считает, что боксер Бивол готов к бою за звание абсолютного чемпиона мира

Россиянин является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, поясами по трем оставшимся престижным версиям владеет Артур Бетербиев

ТАСС, 25 декабря. Российский боксер Дмитрий Бивол полностью готов к бою за звание абсолютного чемпиона мира, этот шаг будет заслуженным и ожидаемым. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

В ночь на 24 декабря Бивол победил британца Линдона Артура и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Поясами по трем оставшимся престижным версиям владеет россиянин Артур Бетербиев, он будет защищать свои титулы 14 января в поединке против британца Каллума Смита.

"Безусловно, Бивол готов к бою за звание абсолютного чемпиона. После победы над Линдоном Артуром, которая была предсказуемой для всех, кто следит за карьерой Дмитрия, этот бой будет очевидным и логичным шагом в карьере российского боксера. Это будет заслуженно и ожидаемо", - сказал Гаджиев.

В активе 33-летнего Бивола 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.