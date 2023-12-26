Чесноков: организаторам Кубка Дэвиса нужно вернуть российских теннисистов

Участие россиян идет на пользу крупным турнирам, считает Андрей Чесноков

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Организаторам командных международных турниров - Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг - стоит взять пример с устроителей командного выставочного турнира World Tennis League и допустить россиян до участия. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

24 декабря россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева с американкой Софией Кенин, родившейся в Москве, стали победителями World Tennis League.

"Здорово, что организаторы собрали такую команду. Конечно, нельзя сравнивать этот турнир с Кубком Дэвиса или Кубком Билли Джин Кинг, но с другой стороны, без россиян эти турниры тоже в значительной степени теряют интерес. Мне кажется, что их организаторам нужно брать пример с World Tennis League и вернуть наших спортсменов. Как показывает практика, никому участие россиян в крупных турнирах не вредит", - сказал Чесноков.

В 2022 году Международная теннисная федерация (ITF) из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах. При этом ITF рекомендовала допускать россиян и белорусов к соревнованиям как индивидуальных спортсменов. Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов последовали этой рекомендации, спортсмены из России и Белоруссии выступают на турнирах под эгидами этих организаций в нейтральном статусе.