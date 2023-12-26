Янчук оценил форму теннисистов Медведева и Рублева перед стартом сезона

На турнире в ОАЭ спортсмены показали, что находятся в хорошей форме, отметил заслуженный тренер России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев находятся в хорошей форме перед стартом сезона. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Медведев и Рублев, а также россиянка Мирра Андреева и американка София Кенин, родившаяся в Москве, стали победителями выставочного командного турнира World Tennis League в ОАЭ.

"Сейчас такой период, когда теннисисты готовятся к новому сезону. Турнир стал хорошей разминкой для наших ведущих игроков. Медведев и Рублев показали, что находятся в хорошей форме перед стартом сезона, как физической, так и игровой. Конечно, они еще не полностью готовы, но у них впереди еще есть время поиграть и потренироваться, так что я думаю, все будет в порядке", - сказал Янчук.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 14 турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.