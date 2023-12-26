Футболист Головин заявил, что никогда не думал о получении французского паспорта

Российский полузащитник выступает за "Монако" с 2018 года

ТАСС, 26 декбря. Полузащитник футбольного клуба "Монако" и сборной России Александр Головин никогда не задумывался о получении французского паспорта. Об этом Головин заявил в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале.

"Была ли у меня идея получить французский паспорт? Нет, не было. Честно, даже не думал об этом, не собираюсь", - сказал Головин.

Головину 27 лет, с 2018 года полузащитник играет за "Монако" в чемпионате Франции, а ранее представлял московский ЦСКА. В составе сборной России полузащитник провел 47 матчей, забив 6 голов. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.