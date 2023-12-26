Великая надеется, что компенсацию от ОКР получат все подвергшиеся санкциям олимпийцы

Олимпийский комитет России проделал огромную работу при составлении списков спортсменов, которым полагается выплата, уверена двукратная олимпийская чемпионка

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая надеется, что все олимпийцы, подвергшиеся отстранению, получат компенсацию от Олимпийского комитета России (ОКР). Такое мнение Великая высказала ТАСС.

Ранее служба информации ОКР сообщила ТАСС о том, что организация финансово компенсировала пропуск международных соревнований более 120 спортсменам из 15 федераций.

"Нам начали поступать выплаты, и это для нас приятное событие перед Новым годом, - сказала Великая. - О нас помнят, о нас заботятся. Уверена, что Олимпийский комитет России проделал огромную работу при составлении списков спортсменов, которые будут отмечены этими премиями. Надеюсь, выплаты получат все олимпийцы, которым сейчас приходится проходить очень непростой период в условиях отстранения от международных стартов".

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков объявил о намерении финансово компенсировать спортсменам сборной России пропуск международных соревнований, которые вызваны санкциями Международного олимпийского комитета. В соответствии с проектом, чемпионам Олимпийских игр будет выплачено по 500 тыс. рублей, по 350 тыс. рублей получат серебряные призеры, по 250 тыс. рублей - бронзовые. 150 тыс. рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр.