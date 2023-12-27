Бывший игрок "Шанхай Шэньхуа" Клейменов посоветовал Слуцкому начать учить китайский язык

Валерий Клейменов отметил, что в Китае любят футбол

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российскому тренеру Леониду Слуцкому, возглавившему китайский "Шанхай Шэньхуа", необходимо ознакомиться с национальным языком, чтобы не испытывать проблем в бытовом и футбольном аспектах. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь "Шанхай Шэньхуа" Валерий Клейменов.

27 декабря "Шанхай Шэньхуа" объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды.

"Очень прекрасный город, я там два года играл, - сказал Клейменов. - Очень красивый и современный. Хорошее отношение к русским. Леонид - опытный тренер, он разберется на месте. Футбол в Китае любят, полные стадионы".

"Я думаю, что английского языка ему будет достаточно, он его хорошо знает, - продолжил собеседник агентства. - Будут, естественно, переводчики. Но какие-то фразы непосредственно футбольные надо учить на китайском все равно. Да и в бытовом плане не помешает знать простые слова и выражения, чтобы в том же ресторане сделать заказ. Китайцы такие вещи воспринимают позитивно".

Слуцкий станет вторым российским тренером в истории клуба, с 2004 по 2005 год главным тренером "Шанхай Шэньхуа" был Валерий Непомнящий. В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.