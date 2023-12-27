Глушаков считает хорошим вызовом для Слуцкого работу в "Шанхай Шэньхуа"

Бывший футболист сборной России отметил, что Леонид Слуцкий является квалифицированным тренером

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Работа в китайском футбольном клубе "Шанхай Шэньхуа" является хорошим вызовом для российского тренера Леонида Слуцкого. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Денис Глушаков.

27 декабря "Шанхай Шэньхуа" объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. До этого специалист не работал тренером с ноября 2022 года.

"Понятно, что Леонид Викторович долго не тренировал, погрузился в различные шоу, но это будет интересно в любом случае - это квалифицированный российский специалист, работал в Европе. Про китайский футбол я немного знаю, но в одно время много футболистов топового уровня ездили туда играть. Это хороший вызов для Слуцкого", - сказал Глушаков.

"Сейчас ему вновь придется работать на профессиональном уровне, добиваться результата, чего ему от всей души и желаю. Понадобиться ли ему время, чтобы вспомнить тренерское дело? Да что там делать - "кидай мяч, команда играет". Шучу, конечно", - добавил он.

Слуцкий станет вторым российским тренером в истории клуба, с 2004 по 2005 год главным тренером "Шанхай Шэньхуа" был Валерий Непомнящий. В прошлом сезоне "Шанхай Шэньхуа" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Китая, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.