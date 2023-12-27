Медведева назвала Дикиджи явлением в российском фигурном катании

19-летний спортсмен проводит первый сезон на взрослом уровне

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Евгения Медведева назвала серебряного призера чемпионата России Владислава Дикиджи явлением в российском фигурном катании. Такое мнение двукратная чемпионка мира высказала журналистам.

"Мне понравилось, как в этом году проявил себя Влад Дикиджи. Говорила с ребятами из Петербурга, многие его много лет считают хорошим фигуристом. Но в этом году он заявил о себе ярко, это явление российского фигурного катания", - сказала Медведева.

Дикиджи проводит первый сезон на взрослом уровне. Он стал победителем двух этапов российской серии Гран-при.