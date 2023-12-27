Медведева считает, что фигуристка Валиева проходит трудный период в карьере

Спортсменка, которая подозревается в употреблении запрещенного препарата, заняла третье место на чемпионате России

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева считает, что олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева проходит трудный этап в карьере. Такое мнение Медведева высказала журналистам.

Валиева заняла третье место по итогам чемпионата России в Челябинске. Победительницей стала Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева. Ранее Валиева стала победительницей этапа Гран-при России в Москве.

"Камила проходит через трудный период, это можно понять. Это всем здравомыслящим людям понятно. Все понимают и поддерживают человека, как это и должно быть", - отметила Медведева.

"В российской женской одиночке все стабильно. Аделька всегда была молодец, старается всегда хорошо кататься, справилась хорошо. Муравьева - ровненько, красивая, с тройными акселями", - добавила Медведева.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS. Ожидается, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу спортсменки до 12 февраля 2024 года.