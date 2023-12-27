Медведева прокомментировала номер Валиевой под песню из сериала "Слово пацана"

Двукратный серебряный призер отметила, что такие номера нужны

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов Камила Валиева показывает яркие постановки в показательных номерах, к их числу можно отнести и выступление под песню "Пыяла" группы "Аигел" из сериала "Слово пацана". Такое мнение журналистам высказала двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.

24 декабря в Челябинске завершился чемпионат России. В начале выступления Валиевой на гала-представлении прозвучало несколько композиций - фигуристка перебирала в плейлисте несколько треков и в итоге остановилась на песне "Пыяла" группы "Аигел" на татарском языке, под которую и исполнила основную часть номера.

"Я не имею права критиковать работу хореографов и тренеров. У нее были яркие постановки, как с [главным персонажем сериала] "Уэнсдей", а этот - такие номера тоже нужны", - сказала Медведева.

Валиева стала бронзовым призером чемпионата страны.