Авербух планирует организовать два шоу, посвященных прорыву блокады Ленинграда

Показ шоу состоится 27 января

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух планирует провести два ледовых шоу, посвященных прорыву блокады Ленинграда. Об этом он рассказал журналистам.

"Я ежегодно делаю шоу на 9 мая, в этом году впервые сделал его в Москве, - сказал Авербух. - Это очень важно и нужно, это и красиво, и патриотично. Это о важных вещах, которые нам необходимы. 27 января мы планируем два больших ледовых шоу, посвященных прорыву блокады Ленинграда".

Он также сообщил, что с 29 декабря в рамках выставки-форума "Россия" будет 22 показа спектакля "Щелкунчик". "Это важно для нас. Будут приглашены отдельно семьи участников СВО", - рассказал Авербух.