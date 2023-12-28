Смагин: россиянки имеют хорошие шансы на медали чемпионата мира по рапиду

По мнению вице-президента Федерации шахмат России, в соревнованиях среди мужчин фаворитом является 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российские шахматистки Анастасия Боднарук, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Лея Гарифуллина имеют хорошие шансы войти в число призеров на чемпионате мира по рапиду, проходящем в Самарканде. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

За три тура до конца соревнований Боднарук является единоличным лидером женского турнира, набрав семь очков в восьми партиях. Горячкина, Лагно и Гарифуллина отстают от Боднарук на одно очко. У мужчин за четыре тура до окончания соревнований первое место делят 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, представляющий Словению россиянин Владимир Федосеев и китаец Юй Янъи, набравшие семь очков по итогам девяти партий. Лучшими среди россиян являются Даниил Дубов и Володар Мурзин, на счету которых по 6,5 очка.

"В каждом турнире по швейцарской системе все решают последние туры. В мужском турнире огромная плотность, но так как в группе лидеров находится Карлсен, то он главный фаворит, однако и те, кто у него на хвосте, играют очень хорошо, - сказал Смагин. - Если говорить о наших шахматистах, то у мужчин картина более сложная, у нас Дубов и Мурзин преследуют лидеров, а наш лидер Ян Непомнящий тяжело начал турнир, однако затем стал набирать очки, но все равно догнать лидеров уже вряд ли получится".

"Здорово играют девушки, немного неожиданно лидерство Боднарук, но Горячкина, Лагно, Гарифуллина рядом. У них тоже большая плотность, участницы могут занять любое место, но думаю, что здесь у нас хорошие шансы на медали. Хочу отметить, что те, кто играл на турнире стран ШОС: это и наши Боднарук и Дубов, и некоторые китайцы, - они показывают здесь очень хорошую игру", - добавил собеседник агентства.

Турнир по рапиду завершится 28 декабря.