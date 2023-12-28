Алаев рассказал о работе в комитете по стадионам и безопасности УЕФА

Президент Российской премьер-лиги отметил, что планирует участвовать в следующем заседании комитета, которое состоится в апреле

ТАСС, 28 декабря. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев принял участие в собрании комитета по стадионам и безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и поделился отчетом с руководством Российского футбольного союза. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Было собрание комитета, все прошло отлично. Очень доволен, что попал в этот комитет - много интересного, - сказал Алаев. - Почерпнул то, что может быть полезно как для РПЛ, так и для профессиональных соревнований. Поделился отчетом с руководителями Российского футбольного союза, чтобы они учитывали его в своей работе. Также планируется заседание в апреле, приму участие".

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. Алаев был назначен заместителем председателя комитета по стадионам и безопасности.