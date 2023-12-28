Отец Карлсена прокомментировал претензии Непомнящего к норвежскому шахматисту

По словам Хенрика Карлсена, шахматисту приходится сложно на чемпионате мира по рапиду и блицу, если его не защищать между партиями

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену необходима защита от зрителей и спокойная обстановка, чтобы иметь возможность сосредоточиться на выступлении на чемпионате мира по рапиду. Такое мнение ТАСС высказал отец и член команды Карлсена Хенрик Карлсен.

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий обвинил Международную шахматную федерацию (FIDE) в чрезмерной лояльности к Карлсену, отметив, что норвежцу предоставлена персональная комната, где он имеет теоретическую готовиться к предстоящим партиям с помощью компьютера. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил ТАСС, что ни у кого из участников турнира нет преимущества с точки зрения использования компьютера.

"Магнусу очень сложно, если его не защищать между раундами. Зрители относятся к нему здесь, как к звезде, и я лишь надеюсь, что если другие элитные гроссмейстеры чувствуют, что им не хватает защиты, то организаторы могут как-то им помочь. Каждый должен иметь возможность передохнуть и сфокусироваться на следующей партии", - сказал Хенрик Карлсен.

Также отец гроссмейстера рассказал о целях норвежца на чемпионат мира в Самарканде: "В прошлом году, в Алма-Ате Магнус выиграл и турнир по рапиду, и по блицу. В этом году, если удастся победить хоть в одном турнире, он уже будет доволен".

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде.