Николай Карполь назвал своего внука состоявшимся тренером

Михаил Карполь в четверг возглавил основную женскую команду "Уралочки-НТМК"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Назначенный главным тренером основной женской команды екатеринбургского волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" Михаил Карполь является опытным и самостоятельным наставником. Об этом ТАСС заявил дед специалиста, главный тренер всей структуры клуба Николай Карполь.

О назначении Михаила Карполя стало известно ранее в четверг.

"Он давно уже работает, состоявшийся тренер, - сказал Николай Карполь. - У него хорошие перспективы, он знает команду. Он созрел для такой работы, поэтому здесь проблем нет".

Николай Карполь работает в "Уралочке" более 49 лет, это наибольший стаж в одном спортивном клубе в стране. Данное достижение зафиксировано в Книге рекордов России.

Михаил Карполь ранее являлся главным тренером молодежной команды клуба, вместе с которой стал чемпионом молодежной лиги. Позднее он вошел в тренерский штаб основной женской команды, дважды становился серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов России, завоевывал серебряную награду Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола.