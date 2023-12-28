Дворкович назвал заслуженной победу шахматистки Боднарук на чемпионате мира по рапиду

Россиянка на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру

САМАРКАНД /Узбекистан/, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка Анастасия Боднарук на протяжении всего чемпионата мира по рапиду играла последовательно, а в финале одержала заслуженную победу. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

В четверг Боднарук на тай-брейке обыграла представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5:1,5. Первую партию Боднарук проиграла белыми фигурами.

"В целом в течение всего чемпионата Анастасия играла очень последовательно, четко и заслужила место как минимум в тройке, - сказал Дворкович. - На тай-брейках у Конеру больший опыт, но Анастасия, проиграв партию, находясь в лучшей позиции, смогла выжить во второй. [Индийский гроссмейстер Вишванатан] Ананд, комментировавший вторую партию, говорил с каждым ходом - сейчас выигрывают черные, а сейчас белые, а сейчас снова черные. Но удача улыбнулась Анастасии, это произошло и в третьей партии, удача улыбается сильнейшим. Победа заслуженна".

Боднарук 31 год. Она является чемпионкой России по рапиду (2023) и блицу (2019), победительницей командного чемпионата Европы в составе женской сборной России (2015).