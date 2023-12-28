СМИ: Испанское антидопинговое агентство скрывало положительные пробы спортсменов

По информации источника, агентство могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов

ТАСС, 28 декабря. Испанское антидопинговое агентство (CELAD) в период с 2017 по 2022 год нарушало правила забора проб у спортсменов и не сообщало во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) положительные результаты проб атлетов. Об этом сообщает испанский портал Relevo.

По информации источника, CELAD могло использовать государственные средства для сокрытия информации о положительных пробах атлетов. Так, компания, контролирующая проведение тестов, брала пробы с помощью единого контрагента, что запрещено испанским законодательством. Также Relevo сообщает, что получил доступ к документам, которые доказывают, что контрагенты "выполняли определенные миссии".

Ранее испанская газета ABC сообщила, что мадридский суд начал процесс против директора департамента допинг-контроля CELAD Хесуса Муньоса-Герры, который обвиняется в фальсификации документов.