Чесноков считает, что у теннисистки Весниной получится успешно вернуться в спорт

Елена Веснина является очень хорошим парным игроком, отметил Андрей Чесноков

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина имеет все для успешного возвращения в спорт. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Весниной, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

28 декабря Веснина объявила о возвращении в спорт после рождения второго ребенка.

"Я с ней недавно разговаривал, она усилено тренируется в Майами. Если брать [Веру] Звонареву, которой в следующем году исполнится 40 лет, то Веснина еще достаточно молодая. Звонарева вернулась и еще как вернулась, играла в финале турнира Большого шлема, выиграла Итоговый турнир (в парном разряде - прим. ТАСС), поэтому почему бы Весниной не попробовать. Она очень хороший парный игрок и может в парных турнирах показывать высокие результаты. Возможно, она попробует себя и в одиночке, но, если будет тяжело, она сосредоточится только на парах", - сказал Чесноков.

"Я не один год с ней работал и хорошо знаю ее потенциал. У нее огромный опыт, есть отличное чувство партнера, здорово играет с лета, остро подает, и у нее упрямый, настойчивый характер. Так что, думаю, у нее получится успешно вернуться в спорт", - добавил собеседник агентства.

Весниной 37 лет, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянка одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном парном разряде. Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) в парном разряде. На ее счету 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации в парном разряде, 3 - в одиночном.