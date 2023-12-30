Ананд считает Карлсена главным фаворитом на победу в чемпионате мира по блицу

Соревнования проходит в Самарканде, в четверг норвежский шахматист выиграл мировое первенство по рапиду

САМАРКАНД /Узбекистан/, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен замотивирован выиграть чемпионат мира по блицу после победы на мировом первенстве по быстрым шахматам, гроссмейстер является главным фаворитом на победу в турнире. Такое мнение ТАСС высказал 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.

"Магнус остается главным фаворитом в турнире по блицу, он, а потом уже все остальные. Я знаю, что он думает иначе, но ему сложнее было победить в рапиде, чем в турнире по блицу. Мое мнение, что он крайне замотивирован сделать дубль, как и в прошлом году. Мне кажется, шансы такие: 50 процентов на победу Магнуса, и 50 - на успех всех остальных, это хорошая ставка", - сказал Ананд.

Чемпионат мира по блицу проходит в Самарканде и завершится 30 декабря. 28 декабря Карлсен стал победителем чемпионата мира по рапиду.