Малкин забил гол и отдал результативную передачу в матче НХЛ против "Сент-Луиса"

Российского нападающего признали первой звездой встречи

ТАСС, 31 декабря. "Питтсбург" дома со счетом 4:2 обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" заброшенными шайбами отметились Дрю О'Коннор (16-я минута), Евгений Малкин (27), Джефф Картер (45) и Сидни Кросби (59). У проигравших отличились Роберт Томас (22) и Каспери Капанен (51). Малкин также оформил результативную передачу в эпизоде с первой шайбой "Питтсбурга" и был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 34 играх 38 очков. "Сент-Луис" идет шестым в Центральном дивизионе с 37 очками после 36 игр. В следующем матче "Питтсбург" в ночь на 1 января по московскому времени примет "Нью-Йорк Айлендерс", "Сент-Луис" в ночь на 5 января по московскому времени дома сыграет с "Ванкувером".

В других матчах игрового дня "Баффало" дома обыграл "Коламбус" (3:2 ОТ). Нападающий гостей Дмитрий Воронков и Егор Чинахов отметились результативными передачам, их одноклубник голкипер Даниил Тарасов отразил 39 бросков из 42. "Бостон" дома переиграл "Нью-Джерси" (5:2). 23-летний российский нападающий хозяев Георгий Меркулов дебютировал в НХЛ, он провел на льду 15 минут 8 секунд и не отметился результативными действиями. "Каролина" на выезде обыграла "Торонто" (3:2). В составе победителей нападающий Андрей Свечников отдал две результативные передачи и стал третьей звездой матча, голкипер Петр Кочетков отразил 25 бросков из 27. "Флорида" дома оказалась сильнее "Монреаля" (4:1).