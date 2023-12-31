Призер Олимпиады Дмитриев не вошел в список кандидатов в сборную России по велотреку

С февраля 2023 года спортсмен уехал работать с национальной командой Китая в качестве спарринг-партнера

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в велогонках на треке Денис Дмитриев не включен в список кандидатов в сборную России на 2024 год. Об этом ТАСС сообщил тренер национальной команды Владимир Хозов.

"Дмитриев не включен в список кандидатов в сборную России по причине того, что он не выступал в 2023 году на соревнованиях, - сказал Хозов. - Он продолжает работать в Китае. Карьеру спортсмена Денис не завершал, дорога в сборную для него не закрыта, посмотрим, как будет развиваться ситуация".

В начале февраля 2023 года Дмитриев уехал в Китай делиться опытом с национальной командой этой страны по велотреку. Россиянин участвует в тренировках в качестве спарринг-партнера.

Дмитриеву 37 лет. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро он выиграл бронзу в личном спринте. На его счету есть также одна золотая, две серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира, Дмитриев является четырехкратным чемпионом Европы. На Играх 2021 года в Токио россиянин стал четвертым в личном спринте, в кейрине он выбыл из борьбы в четвертьфинале.