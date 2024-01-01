Отбывший дисквалификацию вице-чемпион Европы штангист Шейко не будет возвращаться в спорт

По мнению личного тренера тяжелоатлета Артура Никитина, спортсмен сможет проявить на тренерском поприще

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Отбывший шестилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по тяжелой атлетике Максим Шейко не планирует возобновлять карьеру спортсмена. Об этом ТАСС сообщил личный тренер штангиста Артур Никитин.

Шейко был дисквалифицирован на шесть лет Международной федерацией тяжелой атлетики за нарушение антидопинговых правил на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Отстранение спортсмена завершилось 9 декабря.

"Максим очень ждал этого дня, - сказал Никитин. - Мы с ним говорили на тему возвращения, ему нет смысла возвращаться на помост. Но Шейко обладает огромным опытом и вполне может проявить себя как тренер. Лучше сосредоточиться на этом".

Шейко 35 лет. В 2012 и 2013 годах он становился серебряным призером чемпионатов Европы в весовой категории до 105 кг.