Молодежную сборную России по спортивной гимнастике пригласили тренироваться в Китай

В ноябре 2023 года в Казани прошла матчевая встреча молодежных сборных России и Китая, на которой было разыграно 14 комплектов наград

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Мужскую и женскую молодежные команды России по спортивной гимнастике получили приглашение на тренировочный сбор в Китае. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Мы получили ответное приглашение от китайских коллег приехать к ним на совместный тренировочный сбор, - сказала Родионенко. - Пока речь идет только о молодежных командах, взрослые спортсмены России и Китая, думаю, могут встретиться не раньше, чем завершатся Олимпийские игры в Париже. Что касается молодежи, то тренировочное мероприятие может пройти в Китае весной после окончания чемпионата России".

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Сириусе с 11 по 18 марта, Олимпийские игры в Париже - с 26 июля по 11 августа.

С 22 по 25 ноября в Казани состоялась матчевая встреча молодежных сборных России и Китая по спортивной гимнастике, было разыграно 14 комплектов наград.