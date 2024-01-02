Бурмистров рассказал, с чем связано лидерство "Спартака" в КХЛ

Форвард красно-белых отметил, что команда очень хорошо провела предсезонную подготовку

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Хорошая предсезонная подготовка, в том числе победа в Кубке мэра Москвы, повлияли на нынешние удачные результаты столичного "Спартака" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Александр Бурмистров.

"Это пошло с предсезонки, мы все игры выиграли, ЦСКА обыграли. Тогда уже было понятно, что нам некого и нечего бояться, что на нашу команду будут иначе настраиваться. Предсезонный турнир дает уверенность, тем более если его выиграть", - сказал Бурмистров.

"Спартак" одержал в межсезонье победы во всех матчах, выиграв в том числе и Кубок мэра Москвы, в финале которого красно-белые обыграли ЦСКА со счетом 3:1. "Спартак" лидирует после четырех месяцев в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ, в активе столичного клуба 66 очков после 47 игр. Второе место в общей таблице занимает ярославский "Локомотив", который в 44 матчах набрал 63 очка, на третьей строчке расположился магнитогорский "Металлург" с 63 очками после 46 игр.