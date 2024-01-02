Карацев не смог выйти во второй круг турнира ATP в Брисбене

Россиянин из-за травмы не смог завершить матч против австралийца Джейсона Кублера

ТАСС, 2 января. Россиянин Аслан Карацев уступил австралийцу Джейсону Кублеру в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Брисбене.

Карацев снялся с матча из-за травмы в начале третьего сета. Первую партию он проиграл со счетом 4:6, во второй одержал победу - 7:6 (7:4). В следующем круге Кублер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Карацеву 30 лет, он занимает 35-е место в рейтинге ATP, в его активе победы на трех турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года, он также является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте в паре с Еленой Весниной. 30-летний Кублер занимает 102-е место в мировом рейтинге, в 2022 году он дошел до четвертого раунда Уимблдона, а в 2023-м стал победителем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Турнир в Брисбене завершится 7 января, он относится к категории ATP 250. Призовой фонд турнира составляет более $650 тыс.