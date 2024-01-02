Плющенко пожелал российскому фигурному катанию в новом году возвращения на мировую арену

Россияне не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал российскому фигурному катанию возвращения на международную арену в 2024 году.

"Желаю нашему российскому фигурному катанию как можно больше уникальных, талантливых спортсменов, чтобы они показывали великолепный результат, - сказал Плющенко ТАСС. - Всем спортсменам, тренерам и руководству ФФККР (Федерации фигурного катания на коньках России - прим. ТАСС) желаю здоровья, и самое главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание - номер один в мире".

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.