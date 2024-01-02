Прыгуны в воду Кузнецов и Тимошинина не планируют выступать в нейтральном статусе

Спортсмены считают неэтичным принимать участие в соревнованиях на условиях, выдвинутых Международной федерацией плавания

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр, чемпион мира 2017 года Евгений Кузнецов и трехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, его супруга, не собираются выступать на международных соревнованиях по прыжкам в воду в нейтральном статусе. Об этом они рассказали ТАСС.

"Мы обсуждали этот вопрос и придерживаемся коллективной точки зрения, что, скорее всего, придется отказаться, потому что условия неподходящие, - сказал Кузнецов. - Второй момент: как страна скажет, так и сделаем. Скорее всего, индивидуально никто не будет выступать в такой роли, это как минимум будет неэтично".

"Сделают альтернативу, для большинства спортсменов этого будет достаточно", - отметил он, говоря о возможном пропуске Олимпиады 2024 года в Париже.

Тимошинина поддержала супруга. "Будем рады выступать в нашей стране, зовем всех к нам на соревнования", - сказала она.

Международная федерация плавания в сентябре 2023 года разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на своих соревнованиях, но только при условии соблюдения серьезных ограничений. В их числе было выступление в нейтральном статусе и запрет на общение с журналистами во время турниров.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 16 августа.