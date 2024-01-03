Форвард "Колорадо" Ничушкин оформил дубль в матче НХЛ с "Айлендерс"

"Колорадо" одержал победу в овертайме со счетом 5:4

ТАСС, 3 января. "Колорадо" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Девон Тейвз (7-я минута), Валерий Ничушкин (25, 53), Джонатан Друэн (29) и Натан Маккиннон (61). У "Айлендерс" отличились Пьер Энгвалль (6), Брок Нельсон (20), Симон Хольмстрём (22), Александр Романов (41).

Ничушкин забросил 18-ю и 19-ю шайбы в сезоне, также на счету российского нападающего 19 голевых передач в 36 играх. Голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 18 бросков из 22. Романов забросил третью шайбу в сезоне. В середине первого периода вместо получившего травму российского вратаря "Айлендерс" Семена Варламова в ворота встал его соотечественник Илья Сорокин, который отразил 23 броска из 27 и отметился одной голевой передачей.

"Колорадо" благодаря победе возглавил Центральный дивизион, команда набрала 51 очко в 38 матчах. "Айлендерс" идут на третьем месте в Столичном дивизионе с 43 очками после 37 встреч. В следующем матче "Колорадо" 5 января на выезде сыграет с "Далласом", "Айлендерс" в этот же день проведут гостевой матч против "Аризоны".