Тардиф назвал заслуженным выход чехов в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии в четвертьфинале обыграла канадцев

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сборная Чехии показала хорошую командную игру в четвертьфинале молодежного чемпионата мира против канадцев и заслуженно вышла в полуфинал турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

2 января чехи одержали победу над сборной Канады со счетом 3:2. Сборная Канады впервые с 2019 года не вышла в полуфинал турнира. На четырех последующих турнирах канадские хоккеисты завоевали три золотые и одну серебряную медаль.

"Если посмотреть на результаты других матчей, то сборным Финляндии и Швеции также пришлось побороться. По моему мнению, сборная Чехии заслужила выход в полуфинал, она играла больше как команда", - сказал Тардиф.

"В 2023 году сборной Канады в финале потребовалось дополнительное время, чтобы обыграть чехов. Вчера была примерно такая же игра, но другой результат. Интересный турнир", - добавил Тардиф.

В полуфинале турнира, который проходит в шведском Гётеборге, чехи 4 января сыграют с хозяевами чемпионата. В другом полуфинале встретятся сборные Финляндии и США. Финал состоится 5 января.