Быков заявил, что ему неинтересен молодежный чемпионат мира по хоккею без сборной России

По словам специалиста, он следит только за результатами турнира

ТАСС, 3 января. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков не смотрит матчи молодежного чемпионата мира из-за отсутствия сборной России. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Соревнования проходят с 26 декабря по 5 января в Швеции.

"Я не смотрю этот чемпионат, только узнаю результаты из прессы, - сказал Быков. - Без наших интерес потерян. Иногда удается посмотреть вырезки интересных моментов, чтобы понимать вектор развития. Полностью матчи не смотрю, узнаю только результаты, чтобы быть в курсе, и не более того".

Сборная России пропускает третий чемпионат мира подряд - Международная федерация хоккея отстранила российские команды от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.