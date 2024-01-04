Тарпищев сообщил, что повреждение теннисиста Карацева оказалось несерьезным

Российский спортсмен 2 января снялся с матча против австралийца Джейсона Кублера

ТАСС, 4 января. Повреждение, которое получил россиянин Аслан Карацев по ходу матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене, оказалось несерьезным. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Повреждение оказалось несерьезным, нужно время, чтобы восстановиться, - сказал Тарпищев. - Точный диагноз не назову, но знаю, что вероятен надрыв связок. Аслан чувствует себя хорошо, но точных сроков восстановления пока нет".

2 января Карацев снялся с матча против австралийца Джейсона Кублера в начале третьего сета. Первую партию россиянин проиграл со счетом 4:6, во второй одержал победу - 7:6 (7:4).