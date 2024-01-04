Отец Карлсена поделился мнением о проблеме жульничества в шахматах

По мнению Хенрика Карлсена, нужно принимать меры для борьбы с обманом при игре онлайн

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проблема читерства в шахматах существует, особенно сильно она проявляется в онлайне. Такое мнение ТАСС высказал отец и член команды норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена Хенрик Карлсен.

"Думаю, что читерство - это то, о чем нам надо говорить. Особенно в онлайн-шахматах, где обманывать намного легче. Нужно принимать меры, и, надеюсь, однажды эта проблема будет решена. Впрочем, в профессиональных шахматах на высшем уровне это действительно проблема, но не такая серьезная, как некоторые думают", - сказал Хенрик Карлсен.

Ранее Магнус Карлсен обвинял американца Ханса Ниманна в жульничестве, однако в итоге их конфликт был мирно урегулирован. 14-й чемпион мира россиянин Владимир Крамник критиковал сайт Chess.com за неэффективную борьбу с жульничеством. Он заподозрил в нечестной игре американца Хикару Накамуру и Ниманна.